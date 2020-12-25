Fil hastalığının tedavisinde bir ilk: Lenfödem ameliyatlarına başlandı

Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi doktorları, lenf sıvısının kan dolaşımına girmek yerine çeşitli nedenlerle deri altına yayılması sonucunda kollar ve bacaklarda şişliklere neden olan Fil Hastalığını (Lenfödem) tedavisinde hastalara umut olacak yeni bir yöntem denediler.

Endoskopik ve mikrocerrahi yöntemlerini kullanarak gerçekleştirilen bu doku taşınması yöntemi Türkiye’de ilk kez Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Medicine Hastanesi’nde genel cerrahi uzmanları Op. Dr. Nihat Önalan ve Op. Dr. Hanifi Gülaydın ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Teymur’dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Nurcan K. Adlı hastaya uygulanan tedavi hakkında bilgi veren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Teymur, “Hastaya özel geliştirilen bu yöntemi de Atlas Üniversitesi hekimleri olarak 14 Aralık 2020 tarihinde başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Hastamız şu an yatarak takip edilmekte olup her şeyin yolunda gitmesi nedeniyle taburcu edilmesi planlanmaktadır” dedi.

Dr. Hakan Teymur, Nurcan K.’nın birkaç yıl önce kanser şüphesi nedeniyle kasık bölgesinden ameliyat geçirdiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Hastamızın birkaç yıl önce kanser tanısı nedeniyle kasık bölgesinden ameliyat geçirdi. Ameliyatta lenf nod’larının alındığını ve sonrasında bacağında geçmeyen şişme atakları ortaya çıktığını bildiğimiz hastanın, yapılan tetkikler ve muayeneler sonrasında Lenfödem olduğuna karar verildi. Kendisine tedavi ile ilgili alternatif seçenekler sunuldu. Hastanın genç bir kadın olması ve mümkün olan en az iz ile ameliyat olmayı istemesi nedeniyle farklı bir yöntem geliştirme ihtiyacı hissettik.

Bizim yaptığımız yöntemde hem endoskopik yöntemler hem de mikrocerrahi yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntem ile doku taşınması bildiğimiz kadarıyla ülkemizde ilk kez yapılmıştır. Lenfödem nedeniyle zorluk yaşayan diğer hastalara da umut olması için bu tedavi yönteminin başarılı sonuç vermesini diliyoruz. Yapılan bu ameliyatta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hastamızda fayda sağlanması halinde bu tedavilerin yaygınlaştırılması için çalışmaya devam edeceğiz.”

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Hakan Teymur, halk arasında “Fil Hastalığı”, olarak bilinen Lenfödem hakkında şu bilgileri verdi:

“Lenfödem olan hastalar sürekli olarak kendilerine dikkat etmeli, korse giymeli ve normal sosyal hayattaki bazı aktivitelerden uzak durmalıdırlar. Bu nedenle hayatları boyunca sürekli olarak kısıtlanabilmekte ve stres yaşayabilmektedirler.

Günümüzde Lenfödem ile ilgili ameliyatlar Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hekimleri tarafından yapılmaktadır. Bu yöntemler genelde etkilenen bacak veya kolun inceltilmesi ile ilgili hacim küçülten ameliyatlardır ve hastalığı kesin olarak tedavi etmez. Sadece hastaların şikayetlerini bir miktar azaltır. Bazı cerrahi ameliyatlar ise hastalığın tedavisini sağlamaya çalışan ancak halen geliştirilme aşamasında olan ameliyatlardır.

Mikro cerrahi yöntemlerin de kullanılmasını gerektiren bu cerrahi yöntemler ile doku nakilleri veya lenfatik damarların tamiri yapılmaktadır. Bu cerrahiler bazı hastalarda tedavi edici olabilirken bazı hastalarda maalesef işe yaramıyor. Bu ameliyatların uygulamada zor ve kesin sonuçlar vermemesinden dolayı maalesef günümüzde çok fazla hekim tarafından yapılmamaktadırlar. Ülkemizde de bu ameliyatları yapanların sayısı maalesef çok azdır. Bu nedenle hastaların bir kısmının dahi olsa fayda görmesi sağlanamamaktadır.

Lenfödem hastalığının tedavi edici ameliyatlarından biri de Omentum (karın içerisinde bağırsakları örten zar, gömlek) denilen dokunun etkilenen kol veya bacağa taşınması ameliyatıdır. Omentum karın içerisinde yerleşen bir doku olduğundan genel cerrahi hekimleri de ameliyatta görev almaktadır. Endoskopik yöntem ile hazırlandığında ameliyat izleri daha az olmaktadır.”

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25/12/2020 11:05