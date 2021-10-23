Fil kaçak avcıyı ezerek öldürdü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü safari merkezlerinden Kruger Milli Parkı'nda bir kaçak avcı, fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Güney Afrika'da Kruger Milli Parkı'ndan yapılan açıklamaya göre, parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek'te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldı.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü tespit edilen maktulün cesedinin suç ortakları tarafından geride bırakılmış olabileceği ifade edildi.

Geçen yıl da aslan saldırısında bir kişi ölmüştü

Maktülün kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Krugger Park'ında geçen yıl bir kaçak avcı, aslan saldırısında hayatını kaybetmişti.

Aslanlar tarafından parçalanan avcının yalnızca kafatası bulunmuştu.

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23/10/2021 11:02