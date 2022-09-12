Fileleftheros adını vermediği Türk vatandaşının serbest bırakılmasını sorguluyor

Fileleftheros hakkında, uzun süreli hapis cezası gerektiren ciddi cezai meseleler olmasına rağmen huzursuzluk yaratmak, sarhoşluk vb yüzünden üç ay hapis cezası alan Türk vatandaşının Rum Merkezî Cezaevi’nde üç ay yattıktan sonra geçen hafta tahliye edilmesini sorguluyor.

Gazete Haberi “Fişlenmiş Türk Serbest… Hakkında Başka Cezai Davalar Varken Merkezî Cezaevi’nde Üç Ay Hapis Yattı” başlığıyla aktardı.

Adını vermediği kişinin 3 ay hapis yatma sebebinin sarhoş olmak, huzursuzluk yaratmak, mala zarar vermek, tutuklamaya direnmek ve Güney Kıbrıs’ta kaçak bulunmak olduğunu yazan gazete “hakkında, uzun süreli hapis gerektiren ağır ceza meseleler” olduğunu ancak Rum makamlarının bu konuları, önceki suçlamalarla ilgili cezasının dolmasından sonraya bıraktığına dikkat çekti.

“Deneyim sahibi kişilere göre kamu güvenliği için tehlike teşkil ediyor olmasına rağmen şu anda serbest dolaşıyor” ifadesine de yer verilen haberde söz konusu kişinin, Rum makamlarına siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu, bu çerçevede Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin araştırma başlattığı yolunda bilgiler de olduğu kaydedildi, şunlar aktarıldı:

“Ancak sığınma başvurusu olması durumunda bile devlet açısından tehdit oluşturmaktan idarî tutukluluğu sağlanabilirdi. 2000 tarihli sığınmacılar yasasının 9’uncu maddesi, devlet güvenliğini tehdit eden kişilerin kısıtlama altında tutulmasına yetki veriyor. Bu madde, ulusal güvenliğin veya kamu düzeninin korunması gerektiğinde kişilerin tutukluluğu ile ilgilidir.”

Bu habere tepkiniz:



12/09/2022 11:20