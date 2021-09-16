Fileleftheros: New York’ta 3’lü görüşme yapılacak

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16/09/2021

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Fileleftheros: New York’ta 3’lü görüşme yapılacak

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Fileleftheros Gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Rum basınında bugün gündem olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile New York’ta üçlü görüşme yapılacağını açıkladığını belirtti.

Atina'da gazetecilere konuştuğu kaydedilen Anastasiadis, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Annio Guterres ile New York'ta tam tarihi belirtmeden çalışma kahvaltısı yapacağına dikkat çekti.

Ancak ne Birleşmiş Milletler ne de KKTC makamlarından konuyla ilgili bir resmi açıklama yapılmadı.

Daha önce, diplomatik kaynaklar CNA'ya, Guterres, Anastasiadis ve Tatar'ın bu ay New York'ta eş zamanlı olarak bulunmasının kendisine verdiği fırsatı yakalamasının beklenmesi gerektiğini söylemişti.

16/09/2021 16:57
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TAGS: Antonio Guterres, New York, Anastasiadis, ersin tatar, Lute, kıbrıs sorunu, kktc
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