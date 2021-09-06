Filenin efeleri 3'te 3 yaptı

A Milli Erkek Voleybol takımımız başarılı yükselişine devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri gruptan çıkmayı garantiledi.

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06/09/2021

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Filenin efeleri 3'te 3 yaptı

A Milli Erkek Voleybol takımımız başarılı yükselişine devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup eden Filenin Efeleri gruptan çıkmayı garantiledi.

Heyecan sürüyor. Filenin Efeleri, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda yoluna doludizgin devam ediyor.

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası C Grubu'nda Kuzey Makedonya ile karşılaşan Filenin Efeleri, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

Milliler bu skorla gruptan çıkmayı garantiledi.

Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında BUGÜN saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak.

06/09/2021 15:21
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TAGS: Filenin efeleri, voleybol
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