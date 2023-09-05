‘Filenin Efeleri’ CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 5. ve son maçında ev sahibi İsrail'i 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

ads ads ads ads
05/09/2023

ads
‘Filenin Efeleri’ CEV Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda

Milli takım, İsrail'de düzenlenen organizasyonun D Grubu'nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet elde etti, 3 kez mağlup oldu. Grubunu 8 puanla dördüncü sırada tamamlayan "Filenin Efeleri", son 16 turunda B Grubu'nu lider bitiren Slovenya'yla eşleşti.

A Milli Takım, son 16 turu maçını Bulgaristan'ın Varna kentinde oynayacak.

05/09/2023 21:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: ‘Filenin Efeleri’ CEV Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turunda
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.