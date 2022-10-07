Filenin Sultanları, 2. turda ilk kez kaybetti

Filenin Sultanları, FIVB Dünya Şampiyonası ikinci tur F Grubu'ndaki üçüncü maçında ABD ile karşılaştı.

Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da oynanan maçı ABD 3-1 kazandı.

Mücadelede setler; 22-25, 25-21, 20-25 ve 22-25 sonuçlandı.

F Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup eden "Filenin Sultanları", ikinci karşılaşmasında da Kanada'yı set vermeden mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı garantilemişti.

FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında yarın Sırbistan'la karşılaşacak.

Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Eda Erdem; "ABD çok iyi oynamadı. Turnuva genelinde de iyi değiller. Çok iyi bir şansı kaybettik. Daha iyi olabilirdi. Bizim hata yapmamızı beklediler. Manşette, blokta, defansta aksayınca illaki böyle bir takıma karşı zorlanıyorsunuz." dedi.

Başantrenör Giovanni Guidetti ise; "Aslında ABD bugün ortalama oynadı. Bizim servis karşılamada ve atakta kötü günümüzü kullandılar. Bugün yapmak istediğimiz çoğu şeyi yapamadık." açıklamasında bulundu.

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07/10/2022 22:02