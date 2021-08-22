Filenin sultanları 3'de 3 peşinde

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki performansıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çeken Filenin Sultanları, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na da güzel bir başlangıç yaptı.

D Grubu'nda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında turnuvanın ev sahiplerinden Romanya'yı 3-1, ikinci maçında ise Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı temsilcimiz, gruptaki üçüncü müsabakasında ise İsveçle karşılaşacak. Filenin Sultanları, İsveç'i de yenerek 3'te 3 yapıp yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor.

Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanacak ve TSİ 17.30'da başlayacak mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Bu habere tepkiniz:



22/08/2021 12:52