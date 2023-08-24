Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı
24/08/2023
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.
Sultanlar, Almanya karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 28-26 kazandı.
Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Milliler son maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.
Ay-yıldızlılar, turnuvanın son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek.