Filenin Sultanları 5'te 5 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti ve 5'te 5 yaparak adını son 16 turuna yazdırdı. Filenin Sultanları, son 16 turunda Belçika ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki beşinci maçında Almanya'yı 3-0 yendi.

Sultanlar, Almanya karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-20, üçüncü seti ise 28-26 kazandı.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etmişti. Milliler son maçında Yunanistan'ı 3-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, turnuvanın son 16 turunda Belçika ile karşı karşıya gelecek.