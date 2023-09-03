Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup edip Avrupa şampiyonu oldu.

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03/09/2023

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Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

İlk seti 25-27 kaybeden A Milli Takım, ikinci seti 25-21 kazanarak setlerde skoru eşitledi.

Filenin Sultanları karşılaşmanın üçüncü setini 25-22 kaybederken dördüncü seti aynı skorla kazandı, setlerde durum 2-2'ye geldi.

Karşılaşmanın Final setinde rakibini 15-13 mağlup eden Türkiye, Avrupa şampiyonu oldu.

TÜRKİYE 3-2 SIRBİSTAN

1. set sonucu | Türkiye 25-27 Sırbistan

2. set sonucu | Türkiye 25-21 Sırbistan

3. set sonucu | Türkiye 22-25 Sırbistan

4. set sonucu | Türkiye 25-22 Sırbistan

5. set sonucu | Türkiye 15-13 Sırbistan

03/09/2023 23:51
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TAGS: Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu
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