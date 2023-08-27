Filenin Sultanları Belçika'yı rahat geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
27/08/2023
Organizasyonda C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmayı da kazanarak adını namağlup son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Sultanlar, Belçika karşısında ilk seti 25-22 kazandı. Belçika ikinci sette Millilerimize 25-16 üstünlük sağladı ve setlerde durum 1-1'e geldi.
Üçüncü sette yeniden vites arttıran Filenin Sultanları, 25-15'le skoru 2-1'e getirdi.
Kıran kırana geçen 4. sette ise Ay-yıldızlılar, Belçika'ya karşı 32-30 üstünlük sağladı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
[Fotoğraf: AA]
"Filenin Sultanları", çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.
Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.
Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.
Türkiye: Zehra Güneş, Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Hande Baladin, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin)
Belçika: Van Gestel, Janssens, Martin, Stragier, Van Avermaet, Van De Vyver (Rampelberg, Krenicky, Demeyer, Van Sas, Herbots, Lemmens)
Setler: 25-22, 16-25, 25-15, 32-30
Süre: 115 dakika (25, 25, 24, 41)
Salon: Paleis 12
Hakemler: Blaz Markelj (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)