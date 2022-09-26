'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Güney Kore ile karşılaşacak.

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26/09/2022

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'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yarın Güney Kore ile karşılaşacak

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 15.00'te başlayacak.

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, ikinci maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

26/09/2022 10:07
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TAGS: FIVB, Dünya Voleybol Şampiyonası
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