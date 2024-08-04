Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

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04/08/2024

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Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, İtalya'yla karşılaştı.

South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı.

Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.

Filenin Sultanları bu sonuçla grup etabını mağlubiyetle tamamladı.

GRUPLARDA TEK YENİLGİ

Filenin Sultanları, İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı.

Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.

Set sonuçları

1. set | İtalya 25-14 Türkiye
2. set | İtalya 25- 16 Türkiye
3. set | İtalya 25-21 Türkiye

04/08/2024 11:42
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TAGS: Filenin Sultanları, İtalya’ya mağlup oldu
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