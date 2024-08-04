Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.
04/08/2024
Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlarda C grubunda yer alan Filenin Sultanları, İtalya'yla karşılaştı.
South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini 25-14 kazanan İtalya, ikinci setten 25-16 galip ayrıldı.
Mücadelenin üçüncü setini ise 25-21 kazanan İtalya, maçı 3 -0 kazandı.
Filenin Sultanları bu sonuçla grup etabını mağlubiyetle tamamladı.
GRUPLARDA TEK YENİLGİ
Filenin Sultanları, İtalya maçıyla birlikte Paris 2024'te grup etabındaki ilk yenilgisini aldı.
Milliler, ilk maçında Hollanda'yı 2-0 geriden gelerek 3-2, ikinci müsabakasında da Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etmişti.
Set sonuçları
1. set | İtalya 25-14 Türkiye
2. set | İtalya 25- 16 Türkiye
3. set | İtalya 25-21 Türkiye