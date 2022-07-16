Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşen FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.



İtalya, ilk seti 18-25 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci seti 26-28, üçüncü seti ise 25-22 kazanan İtalya, maçı 3-0 kazanarak finale yükselen taraf oldu.



Bugün oynanan bir diğer yarı final maçında Brezilya, Sırbistan'ı 3-1 mağlup ederek finale yükselmişti. Milletler Ligi'nde Brezilya ve İtalya arasındaki final karşılaşması yarın Ankara'da oynanacak.



Filenin Sultanları ise 15.00'te Sırbistan'la 3.'lük maçına çıkacak.

Türkiye 0-3 İtalya

Salon: Ankara

Hakemler: Naomi Karina Rene (Arjantin), Taghrid Khattab (Mısır)

Türkiye: Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Saliha Şahin (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Elif Şahin, İlkin Aydın)

İtalya: Egonu, Bosetti, Chirichella, Orro, Pietrini, Danessi (De Cennaro, Lubian, Gennari, Fersino, Molinov, Bonifacio)

Setler: 18-25, 26-28, 22-25

Süre: 93 dakika (34, 31, 28)

Bu habere tepkiniz:



16/07/2022 21:58