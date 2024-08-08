Filenin Sultanları, İtalya'ya yenilip final şansını yitirdi

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya müsabakasına çıkacak. İtalya ise finalde ABD ile kozlarını paylaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybolda yarı final heyecanı yaşandı. İtalya'ya 3-0 kaybeden Filenin Sultanları, final oynama şansını yitirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek. İtalya ise finalde ABD ile altın madalya müsabakasına çıkacak.

Salon: South Paris

Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu)

İtalya: Orro, Bosetti, Danesi, Sylla, Egonu, Fahr (Gennaro, Cambi, Antropova, Giovannini)

Setler: 22-25, 19-25, 22-25

Süre: 82 dakika (25, 25, 32)

Mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin ilk dakikaları 5-5 eşitlikle geçildi. Eda Erdem Dündar, Elif Şahin ve Zehra Güneş'in sayılarıyla farkı 4'e (9-5) çıkaran milliler, İtalya Başantrenörü Julio Velasco'ya mola aldırdı. Hücumdaki etkinliği artıran İtalya, farkı kapatarak setin ortalarında eşitliği (14-14) yakaladı. Geriden gelerek 18-16 öne geçen İtalya, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. Farkı 4'e (17-21) çıkaran İtalya'ya, Melissa Vargas'ın sayısı ve Zehra Güneş'in bloklarıyla karşılık veren milliler, farkı 1'e kadar (20-21) indirdi. Mücadelenin sonlarını iyi oynayarak farkın kapanmasına izin vermeyen İtalya, ilk seti 25-22 önde tamamladı.

İkinci sete 2-0'lık seriyle başlayan İtalya'ya, Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'la karşılık veren ay-yıldızlılar, 3-2 öne geçti. Oyunun bu dakikaları karşılıklı sayılarla devam ederken, setin başları 8-8 eşitlikle geçildi. Setin ortaları da 13-13 eşitlikle geçerken, milli takım, Hande Baladın ve Zehra Güneş'in sayılarıyla 2 sayı (15-13) öne geçti. Arka arkaya 4 sayı alarak önce eşitliği yakalayan sonra da 2 sayılık (15-17) fark bulan İtalya, Daniele Santarelli'ye mola aldırdı. İyi oyununu sürdüren ve setin sonlarında daha az yapan İtalya, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan milli takım, 3 sayılık farkı (6-3) buldu ve İtalya Başantrenörü Julio Velasco, mola almak zorunda kaldı. Setin ortalarını 12-9 önde geçen ay-yıldızlılar, Velasco'ya ikinci molasını da aldırdı. 20'li sayılara 2 sayılık avantajla (20-18) gelen milli takım, bu avantajını koruyamadı. Geriden gelerek öne geçen ve etkili oyununu sürdüren İtalya, üçüncü seti 25-22, mücadeleyi de 3-0 kazanarak 11 Ağustos'ta oynanacak finalde ABD'nin rakibi oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 10 Ağustos Cumartesi günü TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer ilgililer de mücadeleyi salondan izledi.