Filenin Sultanları liderliği garantiledi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki 4'üncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, bu sonuçla 4'te 4 yaptı ve grup liderliğini garantiledi.

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23/08/2023

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Filenin Sultanları liderliği garantiledi

Organizasyonda yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. 

Milliler; Yunanistan'a karşı ilk sette 26-24, ikinci sette 25-16, son sette ise 28-26 üstünlük sağladı. Yunanistan'ı set vermeden mağlup eden Ay-Yıldızlılar, grubunda 4'te 4 yaptı.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.

23/08/2023 21:01
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TAGS: Filenin Sultanları liderliği garantiledi
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