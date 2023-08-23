Filenin Sultanları liderliği garantiledi

Organizasyonda yoluna emin adımlarla devam eden Filenin Sultanları, C Grubu'ndaki 4. maçında Yunanistan ile karşı karşıya geldi.

Milliler; Yunanistan'a karşı ilk sette 26-24, ikinci sette 25-16, son sette ise 28-26 üstünlük sağladı. Yunanistan'ı set vermeden mağlup eden Ay-Yıldızlılar, grubunda 4'te 4 yaptı.

Grup maçlarına 3-0'lık İsveç ve Azerbaycan galibiyetleriyle başlayan Filenin Sultanları, Çekya'yı ise 3-1 mağlup etti.

Milliler, 24 Ağustos Perşembe günü TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı karşılaşmayla grup maçlarını tamamlayacak.