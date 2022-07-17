Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni dördüncü tamamladı

Filenin Sultanları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı 4. tamamladı. Sırbistan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

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17/07/2022

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni dördüncü tamamladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan dev turnuvayı dördüncü tamamladı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Sırbistan'a aynı skorla kaybetti.

Milliler, Sırbistan karşısında mücadelenin ilk setini; 27-25, ikinci seti 25-17, üçüncü seti ise 26-24 kaybetti. Filenin Sultanları'na set vermeyen Sırbistan bronz madalyaya uzandı.

17/07/2022 16:38
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TAGS: Filenin Sultanları
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