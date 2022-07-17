Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni dördüncü tamamladı
Filenin Sultanları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı 4. tamamladı. Sırbistan ise bronz madalyanın sahibi oldu.
17/07/2022
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da oynanan dev turnuvayı dördüncü tamamladı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen Filenin Sultanları, bronz madalya maçında Sırbistan'a aynı skorla kaybetti.
Milliler, Sırbistan karşısında mücadelenin ilk setini; 27-25, ikinci seti 25-17, üçüncü seti ise 26-24 kaybetti. Filenin Sultanları'na set vermeyen Sırbistan bronz madalyaya uzandı.