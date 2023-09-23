Filenin Sultanları olimpiyat vizesi aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubundaki 6. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez gitmeyi garantiledi.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B grubunda altıda altı yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

Yoğun seyirci desteğini arkasına alan Japonya, ilk seti 25-22 kazandı. Filenin Sultanları ikinci setten itibaren oyuna ağırlığını koydu. Milliler 25-22'lik sonuç ile skora denge getirdi.

Ay yıldızlılar oyun ritmini üçüncü sete de taşıdı. 26-24'lük skor ile Filenin Sultanları maçta 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette oyunun açık ara hakimi millilerdi. Seti 25-12 alan Filenin Sultanları, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuç ile Filenin Sultanları; Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde etti.

Ay yıldızlılarda Melisa Vargas 22 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

B grubunda altıda altı yapan ay yıldızlılar son maçında Belçika ile oynayacak. Saat 10.00'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.