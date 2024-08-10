Filenin Sultanları, Paris 2024'te 4. oldu

Paris 2024'te bronz madalya mücadelesinde Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 kaybetti. Milli Takım, olimpiyatları 4. sırada tamamladı.

Paris 2024'te bronz madalya maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile karşılaştı.

İlk seti Brezilya 25-21 aldı. Latin Amerika temsilcisi ikinci seti ise 27-20 alarak skoru 2-0'a getirdi. Filenin Sultanları üçüncü seti 25-22 alarak durumu 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 4. setini üstün götüren Brezilya seti 25-15 kazandı ve 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.