Filenin Sultanları, Paris 2024'te çeyrek finalde

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi ve çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı.

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Milliler, ikide iki yaptı ve grubunda İtalya ile oynayacağı son maç öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.



TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ

1.set: 21 - 25

2. set: 25 - 18

3. set: 25 - 22

4. set: 25 - 15



SON MAÇ İTALYA'YLA



C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.



ZEHRA GÜNEŞ KADRODA



Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.



Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.