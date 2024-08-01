Filenin Sultanları, Paris 2024'te çeyrek finalde

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01/08/2024

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Filenin Sultanları, Paris 2024'te çeyrek finalde

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi ve çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Fransa'da devam eden Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadeleden Filenin Sultanları 3-1 galip ayrıldı. 

İlk maçında Hollanda'yı 3-2 yenen Milliler, ikide iki yaptı ve grubunda İtalya ile oynayacağı son maç öncesi çeyrek finale kalmayı garantiledi.

TÜRKİYE 3 - 1 DOMİNİK CUMHURİYETİ
1.set: 21 - 25
2. set: 25 - 18
3. set: 25 - 22
4. set: 25 - 15

SON MAÇ İTALYA'YLA

C Grubu'nda yer alan milliler, Dominik Cumhuriyeti'nin ardından 4 Ağustos Pazar günü ise İtalya ile mücadele edecek.

ZEHRA GÜNEŞ KADRODA

Sakatlığı geçen Zehra Güneş, yarınki karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda Gizem Örge, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Hande Baladın, Meliha Diken, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Zehra Güneş, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt bulunuyor.

01/08/2024 12:16
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TAGS: Filenin Sultanları
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