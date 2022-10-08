Filenin Sultanları, Sırbistan'a direnemedi
08/10/2022
FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
A Millilerimiz, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunun 4. karşılaşmasında Sırbistan ile kozlarını paylaştı.
TRT SPOR Yıldız'dan yayınlanan mücadeleyi Sırbistan 3-0 kazandı.
Filenin Sultanları, bu maç öncesi çeyrek finali garantilemişti.
Şu ana dek Dünya Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları galip bitiren Sırbistan, 9'da 9 yaptı ve gruptan lider çıktı.