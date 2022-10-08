Filenin Sultanları, Sırbistan'a direnemedi

FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi daha önce garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

A Millilerimiz, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunun 4. karşılaşmasında Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

TRT SPOR Yıldız'dan yayınlanan mücadeleyi Sırbistan 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları, bu maç öncesi çeyrek finali garantilemişti.

Şu ana dek Dünya Şampiyonası'nda oynadığı tüm maçları galip bitiren Sırbistan, 9'da 9 yaptı ve gruptan lider çıktı.

Bu habere tepkiniz:



08/10/2022 20:31