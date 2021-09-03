Filenin Sultanları, Sırbistan'a kaybetti

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında son şampiyon Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Tam 41 dakika süren ilk sette rakibini 34-32 yenen Filenin Sultanları, 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 28-26, 25-23 ve 25-13 kazanan Sırbistan, adını 2021 Avrupa Şampiyonası finaline yazdırdı.

Yalnızca 2 set vererek namağlup bir şekilde yarı finale kadar yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan mağlubiyetinin ardından Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle turnuvada 3.'lük müsabakasına çıkacak.

"Filenin Sultanları" şampiyonada oynadığı 7 maçı kazanarak yarı finale yükselmişti. Milliler, Romanya'da oynadığı grup müsabakalarında ev sahibi ülkenin yanı sıra İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Ukrayna'yı mağlup etmişti.

8'li finallerde Çekya'ya üstünlük kuran ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde ise Polonya'yı mağlup etmişti. Milli takım, bu müsabakaların 5'ini 3-0, 2'sini ise 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

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03/09/2021 20:24