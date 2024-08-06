Filenin Sultanları yarı final peşinde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanıyor.

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06/08/2024

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Filenin Sultanları yarı final peşinde

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'daki mücadeleyi TRT 1'den naklen izleyebilirsiniz.

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

06/08/2024 11:03
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TAGS: Filenin Sultanları, spor
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