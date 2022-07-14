2022 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Tayland'ı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını yarı finale yazdırdı. Filenin Sultanları, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde 4. kez yarı finale yükseldi.

Mücadelede ilk seti Tayland, 25-23'lik skorla kazandı. Filenin Sultanları, ikinci setten itibaren rakibine göz açtırmadı. İkinci seti 25-15'lik skorla kazanan A Milliler, maçta durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 25-18, 4. seti 25-21 kazanan Ay-yıldızlılarımız, mücadelen 3-1 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, yarı finalde 16 Temmuz Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Bu kritik mücadele de TRT 1, TRT İzle ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak

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14/07/2022 20:55