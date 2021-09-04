Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

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04/09/2021

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Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

İlk seti 25-20 alan Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımı, ikinci seti 25-19 yendi. İkinci setin başlarında Hollanda'nın en başarılı isimlerinden smaçör Celeste Plak sakatdlandı ve oyuna devam edemedi.

Son seti uzun süre geride götüren Filenin Sultanları, son anlarda yaptığı atakla seti 25-23, maçı da 3-0 kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

04/09/2021 20:01
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TAGS: 2021 CEV Avrupa Şampiyonası, voleybol
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