Filenin Sultanları'ndan müthiş zafer
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
01/09/2023
2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
FİNALDEKİ RAKİP BU AKŞAM BELLİ OLUYOR
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi, TSİ 21:30'da oynanacak Sırbistan-Hollanda maçı sonrası belli olacak.