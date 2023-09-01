Filenin Sultanları'ndan müthiş zafer

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

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01/09/2023

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Filenin Sultanları'ndan müthiş zafer

2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya kozlarını paylaştı. Filenin Sultanları mücadeleyi 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

FİNALDEKİ RAKİP BU AKŞAM BELLİ OLUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın finaldeki rakibi, TSİ 21:30'da oynanacak Sırbistan-Hollanda maçı sonrası belli olacak.

01/09/2023 20:35
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TAGS: Filenin Sultanları’ndan müthiş zafer
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