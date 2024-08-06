Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi belli oldu

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Oyunları'nda yarı finaldeki rakibi İtalya oldu. Mücadele 8 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.

Olimpiyatlarda voleybol heyecanı yaşanmaya devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde organizasyonun güçlü takımlarından Çin’i mağlup ederek olimpiyatlarda ilk defa yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları'nın olimpiyatlarda yarı finaldeki rakibi İtalya oldu.

Ay-yıldızlı takımımız yarı final mücadelesini 8 Ağustos Perşembe günü oynayacak.

FİLENİN SULTANLARI’NDA HEDEF FİNAL

Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’nda 4 karşılaşma oynadı.

C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçta Hollanda karşısında 2-0’dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar grupta son maçında ise İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.

Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli’nin öğrencileri Çin’i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.