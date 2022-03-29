Filenin Süperleri DAÜ ve Vakıflar

Voleybolda Süper Kupalar sahiplerimi buldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan finallerde kadınlarda Doğu Akdeniz Üniversitesi, erkeklerde Vakıflar Süper Kupayı müzelerine götürdü.

Kadınlarda 20. Süper Kupa final karşılaşmasında rakibi Karpaz Gate Marina'yı 3-0 mağlup eden DAÜ kupayı kazandı.

Büyük çekişmeye sahne olan Erkekler Süper Kupa finalinde ise gülen Vakıflar oldu. Mağusa Spor Akademisi'ni iki saati aşkın mücadele sonunda 3-2 mağlup eden Vakıflar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

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29/03/2022 23:29