Filipin Vatandaşı Nena Coritico, Sare Adını Alarak Müslüman Oldu

 Din İşleri Başkanlığı  Filipin vatandaşı Nena Coritico’nun , Sera adını alarak Müslüman olduğunu bildirdi.

ads ads ads ads
01/11/2021

ads
ads
ads

 Din İşleri Başkanlığı  Filipin vatandaşı Nena Coritico’nun , Sera adını alarak Müslüman olduğunu bildirdi.

 Coritico için Din İşleri Başkanlığında ihtida (dininden dönerek Müslüman olma) töreni yapıldı.

Açıklamada, Başkanlığa müracaat ederek Müslüman olmak istediği belirtilen aslen Filipinli Nena Coritico’nun, Din İşleri Başkanı  Ahmet Ünsal’ın başkanlığında yapılan ihtida töreninde, kelime-i şahadet getirerek Müslüman olduğu bildirildi.

Sare ismini alan Coritico, “Hiç kimsenin etkisi veya baskısı altında olmaksızın tamamen gönlüne doğan bir istek ile İslam’ı seçtiğini, bu aşamaya gelmeden önce hayatında bazı değişiklikler olduğunu, İslam’a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini” belirtti.

Sare Coritico’ya ihtida belgesi ve İngilizce Mealli Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

 

01/11/2021 16:13
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Filipin, Nena Coritico, Sera
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.