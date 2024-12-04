Filipinler Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin ikinci kez azli istendi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı öldürtmekle tehdit ettiği için 2 Aralık'ta azil talebiyle karşı karşıya kalan Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin bugün de "hükümet fonlarını kötüye kullandığı" gerekçesiyle azli istendi.

Aktivistlerin öncülüğünü yaptığı 70'in üzerinde kişiden oluşan grup, Duterte'nin kamu kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlayarak azledilmesini ve kamu görevinden kalıcı olarak yasaklanmasını talep eden dilekçeyi Temsilciler Meclisine sundu.

Dilekçede, Duterte'nin yaklaşık 10,3 milyon dolarlık hükümet fonunu yasa dışı ve kötüye kullanarak kamu güvenine ihanet ettiği, Devlet Başkanı Yardımcısı ve çalışanlarının Denetim Komisyonuna uydurma raporlar, makbuzlar ve belgeler sunarak fonların kullanımındaki düzensizlikleri saklamaya ve Kongre tarafından soruşturma açılmasını önlemeye çalıştığı kaydedildi.

Duterte'nin, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı öldürtmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 2 Aralık'ta da Temsilciler Meclisine azli için dilekçe sunulmuştu.

Azil dilekçeleri, Devlet Başkanı Marcos'un destekçilerinin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından incelenecek ancak sürecin haftalar hatta aylar alabileceği belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran'da bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların yanlış kullanımı iddialarını bir süredir soruşturuyor.

- Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkanı Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım'da kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

Duterte, bu açıklamayı ofisine bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılmasına ilişkin soruşturmada sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Özel Kalem Müdürü Avukat Zuleika Lopez'e eşlik etmek üzere Temsilciler Meclisinde bulunduğu sırada yapmıştı.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Bunun ardından Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada, "kamuoyu önünde bu kadar küstahça" bir tehdidin ulusal güvenlik sorunu olarak görüldüğü vurgulanarak Devlet Başkanı Marcos Jr. ve ailesinin güvenliğinin artırıldığı belirtilmişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım'da Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması"nı talep etmişti.