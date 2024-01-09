Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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09/01/2024

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Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyinde bulunan Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 70,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

09/01/2024 09:30
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TAGS: Filipinler, deprem,
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