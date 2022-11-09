Filipinler'de bir Avustralyalı, çocuk istismarından 129 yıl hapis cezası aldı

Filipinler'de dört sanığın, insan ticareti yapmak, çocuk istismarını içeren video çekmek, işkence ve cinsel istismar dahil olmak üzere 60 farklı suçtan yargılandığı davada Avustralyalı Peter Gerard Scully 129 yıl, kız arkadaşı Lovely Margallo ise 126 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Yerel basında yer alan habere göre, biri 18 aylık 7 kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve saldırı davasında yargılanan Peter Gerard Scully ve üç suç ortağı hüküm giydi.

Cagayan de Oro mahkemesinde görülen davada, Scully, kız arkadaşı Lovely Margallo, suç ortağı Maria Dorothea Chia ve şoförü Alexander Lao, 18 yaşından küçük çocukları kurban seçerek işledikleri 60 farklı suçu kabul etti.

Bölge Eyalet Savcısı Merlynn Barola-Uy, 3 Kasım'da Scully ve üç arkadaşının bir itiraf pazarlığı anlaşması imzalama kararının ardından cezanın kesinleştiğini söyledi.

Savcı, “Sanıklar 5 yıl kovuşturmadan sonra nihayet bir anlaşma yapmaya karar verdi. Daha az cezaya çarptırılabilmeleri için suçlamaları kabul ettiler. Bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz çünkü kurbanların üçü dışında tüm davacılar artık yetişkin.” dedi.

Scully ve Margallo’nun suç ortağı olan diğer iki kişiye 9 yıldan fazla hapis cezası verildi.

Eskiden yaşadığı evin mutfağına gömülen bir çocuğun ölümüne neden olmayı da içeren cinsel istismar ve insan ticareti suçlarından müebbet hapis cezasını çekmekte olan Scully, ikinci kez hapse mahkum edilmiş oldu.

Lovely Margallo’nun, 12 yaşındaki bir çocuğu işkenceyle öldürmek, 10'dan fazla çocuğun istismarını içeren videolar çekmek, cinsel istismar ve işkence suçlamalarından 16 tutuklama emri bulunuyordu.

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09/11/2022 13:52