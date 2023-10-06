Filipinler'de bomba ihbarı: 42 havaalanında yüksek alarm

Filipinler Sivil Havacılık Otoritesi (CAAP), Filipinler'in bomba tehditlerinin ardından takımadalardaki 42 havaalanında güvenliği artırdığını söyledi.

CAAP yaptığı açıklamada, "42 ticari havaalanı (...) bugünden itibaren yüksek alarm durumuna geçirildi" dedi.

Hava Trafik Servisi'nin, Manila'dan Puerto Princesa, Mactan-Cebu, Bicol ve Davao Uluslararası Havalimanlarına gelen uçaklarda bombaların patlatılmak üzere olduğuna dair bir uyarı aldığı açıklandı.

"Bilgiler doğrulanırken, tüm havaalanlarında artırılmış güvenlik önlemleri derhal uygulamaya konuluyor." denildi.