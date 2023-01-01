Filipinler’de elektrik kesintisinden yüzlerce uçuş ve 65 binden fazla yolcu etkilendi

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01/01/2023

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Filipinler’de elektrik kesintisinden yüzlerce uçuş ve 65 binden fazla yolcu etkilendi

Filipinler'de, Hava Trafiği Yönetim Merkezi'nde yaşanan elektrik kesintisi, birçok iç ve dış hat uçuşunun iptaline veya ertelenmesine neden oldu.

Filipinler hava sahasındaki tüm uçuşları denetleyen Hava Trafiği Yönetim Merkezi’nde sabah saatlerinde elektrik kesintisi oldu.

Kesinti nedeniyle Manila Havalimanı’nda yaklaşık 300 iç ve dış hat uçuşu ertelendi, iptal edildi veya başka havaalanlarına yönlendirildi.

Uçuşlardaki değişiklikler nedeniyle 65 binden fazla yolcu mağdur oldu.

Ulaştırma Bakanı Jaime Bautista, düzenlediği basın toplantısında, Hava Trafiği Yönetim Merkezi’ndeki elektrik kesintisinden iletişim kanallarının, internet, radyo ve radarın etkilendiğini söyledi.

Bautista, yaşanan mağduriyetler nedeniyle özür diledi ve yetkililerin, durumdan etkilenen yolculara destek olmak için çalıştığını ifade etti.

Hava trafiği sisteminin gün içinde yeniden kurulmasıyla uçuşlara, başkent Manila’daki Ninoy Aquino Havaalanı’ndan devam edildi.

Bu arada yetkililer, yolcuların mağduriyetlerinin çözülmesi adına hava yolu şirketlerinden uçuş sayılarını artırmalarını istedi.

Yetkililer, uçuşların normale dönmesinin 3 gün sürebileceği bilgisini verdi.

01/01/2023 20:58
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TAGS: Filipinler’de elektrik kesintisinden yüzlerce uçuş ve 65 binden fazla yolcu etkilendi
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