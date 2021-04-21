Filipinler'de kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp

Filipinler'in güneyinde, tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisi karaya oturdu. Gemide bulunan 4 kişi hayatını kaybettiği, 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, batmak üzere olan "LCT Cebu Great Ocean" isimli gemiden atlayan 7 kişinin kurtarıldığını aktardı.

Toplam 20 personeli bulunan gemi, nikel cevheri ve yaklaşık 2 bin litre dizel yakıt yüklüydü.

Kazadan sonra kurtarılan çalışanlar, Filipin Sahil Güvenlik (PCG) ekiplerine, tayfunun etkisi ile sürüklenerek yan yatan ve su almaya başlayan gemiyi terk ettiklerini söylemişti.

PCG ekipleri, terkedilmiş geminin 20 Nisan'da, demirlediği yerden yaklaşık 60 kilometre uzakta, Surigao del Norte bölgesinde karaya oturmuş halde bulunduğunu açıklamıştı.

Bu habere tepkiniz:



21/04/2021 16:13