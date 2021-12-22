Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun neden olduğu sel, şiddetli fırtına, toprak kayması ve yıkımlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 375’e yükseldiğini aktaran yetkililer, kayıp 56 kişinin ise arandığını kaydetti.

Filipinlerde Rai Tayfunu yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

Afetten yaklaşık 780 bin kişi etkilenirken, bunlardan 400 bini de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti. Tayfun, Surigao City'de de ciddi yıkıma sebep oldu.

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22/12/2021 10:02