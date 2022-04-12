Filipinler’de sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı

Filipinler'de tropikal yağışların neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye çıktığı bildirildi.

CBS News'in haberine göre, son günlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Yetkililer, Leyte bölgesine bağlı Baybay şehrinde arama kurtarma çalışmalarının, karanlıkta devam etmenin "çok tehlikeli" olması sebebiyle askıya alındığını bildirdi.

Son bir haftada ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde 200'e yakın sel olayı bildirildi. Sel baskınları nedeniyle yaklaşık 30 bin aile acil durum barınaklarına sevk edildi.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler’de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

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12/04/2022 16:20