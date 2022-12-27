Filipinler'de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde ölenlerin sayısı 13'e yükseldi
Filipinler'de şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.
27/12/2022
Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan yapılan açıklamada, 13 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı, 23 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Ülkenin 18 ilini içeren en az 6 bölgesinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 45 bin 382 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Yaşanan sellerden 44 binin üzerinde ailenin etkilendiği bildirildi.