Filipinler'de Trami kabusu: Can kaybı artıyor

Filipinler'in kuzeydoğusunda etkili Trami Tropik Fırtınası'nın yol açtığı yağış, seller ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısı 81'e yükseldi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), fırtınanın yol açtığı yağış gibi doğal afetler sonucu 81 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

OCD yetkilisi Ariel Nepomuceno, ölümlerin doğrudan fırtınayla ilgili olup olmadığını belirlemek için bu sayının doğrulamaya tabi tutulacağını açıkladı. Nepomuceno, başta Bicol bölgesi olmak üzere Luzon adasında şiddetli sellere neden olan fırtınadan 4 milyondan fazla kişinin etkilendiğini kaydetti.

Çoğunun toprak kayması nedeniyle mahsur kaldığı tahmin edilen kayıp kişi sayısının ise 34'e yükseldiği aktarıldı.