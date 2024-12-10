Filipinler'de yanardağ patladı: 54.000 kişi tahliye ediliyor

Patlamanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yanardağın yakınındaki birçok bölgenin kalın volkanik külle kaplandığı görüldü.

Filipinler'in orta kesimindeki Kanlaon yanardağının Pazartesi günü patlaması sonucu gökyüzüne büyük bir kül bulutu yükselirken, hükümet çevre kasaba ve köylerde yaşayan binlerce kişinin tahliyesini emretti.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (PHIVOLCS), "Bugün yerel saatle 15:03'te Kanlaon yanardağının zirvesinde patlayıcı bir püskürme meydana geldi," açıklamasında bulundu.

Açıklamada, "Tüm yerel yönetim birimlerine yanardağın zirvesinden 6 kilometre yarıçapındaki alanı tahliye etmeleri ve yanardağdaki faaliyetin gerektirmesi halinde ek tahliyeye hazır olmaları tavsiye edildi," ifadeleri yer aldı.

PHIVOLCS daha sonra Kanlaon'un gelecek günlerde daha fazla patlamaya sahne olabileceğine dair belirtiler olduğunu da duyurdu.

Patlamanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yanardağın yakınındaki birçok bölgenin kalın volkanik külle kaplandığı görüldü.

Sivil Savunma Ofisi, 54.000 kişinin tahliye edileceğini öngörüyor. Tahliye sürecinin ne kadar süreceği ise belirsiz.

AFP haber ajansına konuşan polis görevlisi Ronel Arevalo, yanardağın güneybatı yamacındaki La Castellana kasabasının dört yüksek köyünde "tahliyelerin sürdüğünü" dile getirdi.

La Castellana sakini 24 yaşındaki Dianne Paula Abendan, cep telefonuyla kraterin üzerinde yükselen devasa karnabahar şeklindeki gri duman kütlesinin videosunu çekerken, haber ajansına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz birkaç gün içinde yanardağdan siyah duman çıktığını gördük. Bu hafta içinde herhangi bir zamanda patlamasını bekliyorduk."

Eylül ayında da yanardağın tek bir günde binlerce ton zararlı gaz püskürtmesi sonucu civardaki yüzlerce kişi tahliye edilmişti.