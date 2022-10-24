Filipinler'de yolcu uçağı pistten çıktı

Filipinler'de Güney Kore Havayollarına ait yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Havalimanı tedbir amaçlı kapatıldı.

Güney Kore'nin Incheon kentinden 173 yolcusu ile havalanan Airbus A330 tipi yolcu uçağı Filipinler'deki Mactan Adası'ndaki havalimanına inişe geçti.

Ancak iki iniş denemesi de başarısız oldu.

Üçüncü denemede ise uçak pistten çıktı. Acil olarak tahliye edilen yolcuların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Havalimanı tedbir amaçlı kapatıldı, uçaklar diğer havalimanlarına yönlendirildi. Uçağın pistten çıkış sebebi henüz netleşmedi.

Uçağın elverişsiz hava koşularında iniş yaptığı öğrenildi.

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24/10/2022 08:29