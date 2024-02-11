Filipinler'deki toprak kayması: Can kaybı 54’e yükseldi

Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde maden sahasının yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Kayıp 63 kişinin canlı bulunma umutlarının azaldığı ancak kurtarma operasyonunun devam edeceği açıklandı.

Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde maden sahasının yakınlarında geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 54’e yükseldi. Kayıp 63 kişinin canlı bulunma umutlarının azaldığı ancak kurtarma operasyonunun devam edeceği açıklandı.

Filipinler’in güneyindeki Davao de Oro eyaletinde geçtiğimiz hafta meydana gelen toprak kaymasında bilanço artıyor.

Maco kasabasındaki altın madeninin yakınlarında meydana gelen afette, 32 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yetkililer, can kaybı sayısının 54’e yükseldiğini duyurdu.

Görevliler, kayıp kişileri ise canlı kurtarma umutlarının azaldığını belirtirken arama çalışmalarının süreceği belirtildi. Yaralanan 32 kişi ise tedavi altına alındı.

Eyalet yetkilisi Edward Macapili, bölgedeki çalışmalara 300’den fazla kişinin katıldığını ancak şiddetli yağışların ve yeni bir toprak kayması tehdidinin operasyonları engellediğini söyledi. Macapili, “Kurtarma ekipleri, zor da olsa elinden geleni yapıyor” diye konuştu.

SERVİS BEKLEYENLER TOPRAK ALTINDA KALDI



Geçtiğimiz salı günü yerel saatle 19.30 civarında meydana gelen toprak kaymasında bölgede faaliyet gösteren bir madencilik firması çalışanlarının servis bekledikleri alanda toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Ayrıca en az 3 otobüs ve bazı yapıların çamur ve toprağa gömüldüğü bildirilmişti.