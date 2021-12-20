Filipinler'i tayfun vurdu: Ölü sayısı 200'ün üstünde

Filipinler'de etkili olan Rai tayfununda en az 208 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hızı saatte 195 kilometreye kadar ulaşan tayfun nedeniyle 300 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ülkenin özellikle güney ve orta bölgelerinde etkili olan afet sonucu evler yıkıldı; yaşanan sellerden milyonlarca kişi etkilendi.

Filipinler polisi, can kaybının 208`e ulaştığını, en az 239 kişinin yaralandığını ve 52 kişinin kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Asker, polis, sahil güvenlik ve yangın söndürme ekiplerinin de aralarında bulunduğu binlerce personelin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bildirildi.

Bu habere tepkiniz:



20/12/2021 09:05