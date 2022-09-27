Filipinler'i vuran Noru Tayfunu'nda can kaybı 8'e yükseldi

Filipinler'e şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren Noru Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Filipinler’in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Hafta sonu Luzon Adası'nda şiddetli yağışlara ve rüzgarlara neden olan tayfunda can kaybı 8'e yükseldi. Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, başkent Manila'nın güneydoğusundaki Bicol bölgesinde kaybolduğu tespit edilen 3 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

KURTARMAYA GİDERKEN ÖLMÜŞLERDİ

Bulacan Valisi Daniel Fernando yaptığı açıklamada, San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığını ve çalışanların sel sularına kapıldığını söylemişti. Kurtarma görevlilerinin boğularak hayatını kaybettiğini ifade eden Fernando, "Onlar, felakette vatandaşlarımızın hayatını kurtarmaya çalışan kahramanlardı. Bu gerçekten çok üzücü” demişti.

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27/09/2022 11:47