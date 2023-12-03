Filipinler'in Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Mindanao adasının doğusunda 7,6 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Yerin yaklaşık 30 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) kıyı bölgelerindeki kişilerin ivediyle tahliye edilmesi tavsiyesinde bulundu.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere yaklaşık bir düzine artçı sarsıntı gerçekleşti.

Bölgedeki çoğu kişi evini terk ederken, yaralılara ya da hayatını kaybedenlere ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.