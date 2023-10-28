Filistin İletişim Bakanlığı: Gazze'de iletişim hizmetlerinin kesilmesi İsrail'in kasıtlı eylemidir

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin sabit hat, mobil ve internet iletişim hizmetlerini kasıtlı şekilde kestiğini duyurdu.

Gazze Şeridi'nde sabit hat, mobil ve internet iletişim hizmetlerine erişimin olmadığı ikinci güne girilirken, Ramallah'taki Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze ile iletişimin tamamen kesilmesinin İsrailli yetkililerin devam eden saldırılar sırasında kasıtlı bir eylemi olduğu ifade edildi.

Hizmetlerin kesintiye uğramasının yoğun bombardımanın bir sonucu olmadığı, daha ziyade yine İsrail tarafından kontrol edilen iletişim hizmetlerinin kasıtlı olarak kesintiye uğratılmasından kaynaklandığı belirtildi.

İsrail, Filistin'deki iletişim ağlarını, özellikle de Batı Şeria'yı Gazze Şeridi'ne bağlayan ayrıca Filistin topraklarını dünyaya bağlayan iletişim ağlarını kontrol ediyor.

Filistin Ulaştırma Bakanlığı kaynaklarından dün yapılan açıklamada, Gazze'de faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketlerinin ağlarının incelendiği ve bu şirketlerin İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı bombardıman ve saldırılardan etkilenmediğinin tespit edildiği belirtilmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal yetkililerinin sabit hatları, cep telefonlarını ve internet iletişim ağlarını tamamen kesmesi nedeniyle Gazze'de çalışan ekiplerimizle iletişim tamamen koptu" ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.