Filistin paylaşımı nedeniyle gönderilen futbolcu kulübe dava açtı

Filistin için sosyal medyadan paylaşım yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan ardından sözleşmesi fesih edilen Anwar El Ghazi, eski kulübü Mainz 05'i mahkemeye verdi.

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17/11/2023

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Filistin paylaşımı nedeniyle gönderilen futbolcu kulübe dava açtı


Fas asıllı Hollandalı milli futbolcu Anwar El Ghazi, Filistin için sosyal medyadan destek paylaşımı yaptığı gerekçesiyle Mainz 05'ten ayrılmak zorunda kalmıştı.

Alman ekibini mahkemeye veren Ghazi, haksız fesih nedeniyle hukuk yoluna başvurdu.

Şu an boşta olan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun devre arasında başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

Alman ekibinden senelik 2.5 milyon euro kazanan El Ghazi, davayı kazanması durumunda tazminat hakkı elde edecek.

Anwar El Ghazi ne demişti?

Daha önce yaşanan olay hakkında konuşan Hollandalı oyuncu, "Pozisyonumdan dolayı pişmanlık ya da vicdan azabı duymuyorum. Söylediklerimle arama mesafe koymuyorum ve bugün ve her zaman, son nefesime kadar, insanlığın ve ezilenlerin yanındayım." ifadelerini kullanmıştı.

17/11/2023 09:59
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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