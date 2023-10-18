Filistin paylaşımı sonrası sözleşmesi feshedildi

Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05, futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. Gerekçe olarak oyuncunun Filistin hakkındaki paylaşımının anti-Semitik olduğu açıklandı.

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18/10/2023

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Filistin paylaşımı sonrası sözleşmesi feshedildi

Filistin ile İsrail arasındaki çatışmaların spor dünyasına etkisi sürüyor. 

Almanya Bundesliga ekibi Mainz, oyuncusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Filistin'e destek açıklaması yapan oyuncunun anti-Semitik ifadeleri nedeniyle sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. 

Anwar El Ghazi'nin Filistin paylaşımı

El Ghazi, sadece 1 ay önce takıma katılmıştı. Fas asıllı Hollandalı oyuncu paylaşımında; "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" yazmıştı. 

Bu paylaşımdaki "Nehirden denize" ifadesi Mainz 05 kulübü tarafından anti-Semitik olarak görüldü. 

18/10/2023 10:44
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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