Filistin Sağlık Bakanlığı: Gazze'de insani felakete saatler kaldı

Filistin Sağlık Bakanlığı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük tıbbi kompleksi Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak insani felaket uyarısı yaptı.

Filistin Sağlık Bakanı Miya Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, "Şifa Hastanesi'ndeki ana jeneratörün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat sonra kapanması sonucu bir insani felaket konusunda uyarı yapıyoruz. Yedek jeneratörler sadece üç hassas bölüme birkaç saat boyunca elektrik sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının bombardıman ve yakıt eksikliği nedeniyle çalışamaz durumda olduğuna işaret eden Keyle, diğerlerinin de yakıt sıkıntısı sonucu 24 saat içinde hizmet dışı kalabileceğine dikkati çekti.

- Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yaralıların tahliyesi için "dünyaya çağrı"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, yerel saatle 16.00'da Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıkacaklarını bildirdi.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık, Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'nden bir konvoyun yaralıları taşımak için yerel saatle 16.00'da hareket edeceğini duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Uluslararası Kızılhaç Örgütünden konvoya eşlik etmesini talep ederek eş zamanlı Gazze'nin güneyinde İsrail ordusunun bombardımanı nedeniyle mahsur kalan ambulansların görev yerlerine geri döneceğini belirtti.