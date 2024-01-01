Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun raporuna göre, İsrail, 2023'te Batı Şeria ve Gazze'de 22 bin 404 Filistinliyi öldürdü. İşgal altındaki bölgede 7 Ekim'den sonra 4 bin 820, toplamda ise 7 bin 800 Filistinli gözaltına alındı.

Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarında bu yıl İsrail tarafından öldürülenlerin sayısının 1948'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Merkezi İstatistik Kurumunun 2023 yılı nüfus, ölüm ve gözaltı sayılarıyla ilgili hazırladığı raporu yayımladı.

Buna göre, Filistin genelinde (Gazze ve Batı Şeria) 2023'ün başından bu yana 22 bin 404, sadece 7 Ekim'den bu yana ise 22 bin 141 kişi öldürüldü.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den sonraki ölümlerin yüzde 98'i Gazze'de kaydedilirken bunların 9 binini çocuklar, 6 bin 450'sini kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Batı Şeria'da 111'i çocuk, 4'ü kadın 319 Filistinli öldürüldü.

Gazze Şeridi'ndeki saldırılar nedeniyle yaklaşık 1,9 milyon kişi yerinden edildi. 2023 yılında Gazze nüfusu 2,3 milyona ulaştı. Nüfusun 1,06 milyonunu 18 yaş altı çocuklar oluşturdu. İsrail saldırılarında ölenlerin ise yüzde 40'ı çocuk, yüzde 30'u kadın olarak kayda geçti.

Rakamlara göre 2023, İsrail'in kurulduğu Nekbe'den (1948) bu yana en çok Filistinlinin öldürüldüğü yıl oldu.

Nekbe'de Filistinlilere ait 774 köy ve kasabayı işgal eden İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik 70 katliam gerçekleştirmiş ve yaklaşık 15 bin kişiyi öldürmüştü.

İsrail 2023'te 7 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri 2023'te Filistinlilere yönelik gözaltıları artırdı. Filistin Esirler Cemiyetinin rakamlarına yer verilen rapora göre, 2023 yılında 4 bin 820'si 7 Ekim'den sonra olmak üzere toplam 7 bin 800 Filistinli gözaltına alındı. İdari tutukluların sayısı ise 2 bin 870'e yükseldi.

Tüm dünyadaki Filistinlilerin sayısı 14 milyonu geçti

Yıl sonu itibarıyla dünyadaki Filistinli sayısı 14,63 milyona ulaştı. Bunlardan 5.55 milyonun Filistin devleti sınırları içinde, 1,75 milyonun "1948 bölgesi"nde, 6,56 milyonun Arap ülkelerinde ve yaklaşık 772 binin yabancı ülkelerde ikamet ettiği tespit edildi.

Rapora göre, Filistin'deki (Batı Şeria ve Gazze) nüfusun yüzde 16'sını 0-5 yaş, yüzde 44'ünü 18 yaş altı, yüzde 65'ini de 30 yaş altı gençler oluşturuyor. 65 yaş üstü kişiler ise nüfusun sadece yüzde 4'lük kısmını teşkil ediyor.